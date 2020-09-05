أدت الحرائق إلى إتلاف أزيد من 114 هكتار أغلبها أحراش وأدغال خلال شهر أوت الماضي بولاية تلمسان، حسبما أفاد به اليوم السبت مسؤول بالمحافظة المحلية للغابات.

و قد سجل عدد كبير من الحرائق والخسائر في أواخر شهر أوت مقارنة بجوان و جويلية الماضيين، كما أوضحه محمد لشقر، مفيدا أن ثلاثة حرائق كبيرة اندلعت بسوق الأربعاء (بلدية بني وارسوس) و عين كبيرة بدائرة فلاوسن و عمير بدائرة شتوان.

و قد أدت هذه الحرائق الى إتلاف اجمالا 57 هكتار من الأحراش والأدغال، وفق نفس المصدر.

وقد شكلت درجات الحرارة المرتفعة في شهر أوت عاملا أيضا لنشوب الحرائق التي تسببت في إتلاف 7 هكتارات من الغابات بدائرة مرسى بن مهيدي على مستوى المكان المسمى بني لجرف.

و أشار نفس المسؤول الى أن المساحة المتلفة خلال شهر أوت تفوق أربع مرات تلك التي تضررت في شهري جوان و جويلية، اللذين سجلا إتلاف 25.1 هكتار من الغابات.

وأبرز أن السنة الحالية شهدت انخفاضا ملحوظا في المساحة المتلفة مقارنة مع السنة الفارطة.

و قد أتلفت الحرائق خلال شهري جوان و جويلية 2019 أزيد من 266 هكتار من الأحراش والأدغال، مقابل 25.1 هكتار في نفس الفترة من السنة الجارية.

وأفاد لشقر أن الجهاز الذي وضعته محافظة الغابات لمواجهة حرائق الغابات قد أثبت نجاعته. وقد سمح هذا الجهاز التي تم توفير له الوسائل اللازمة لفرق مكافحة حرائق الغابات، بالتدخل في أقرب الآجال وتجنب وقوع خسائر كبيرة.

يذكر أن مساحة الغابات بولاية تلمسان تقدر ب 200.000 هكتار.