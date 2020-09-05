سجل اليوم السبت تسرب لغاز المدينة بمدخل بوزعرورة على الطريق الولائي رقم 18 المؤدي الى فلفلة، وحسب الحماية المدنية فان التسرب مصدره أشغال الحفر التي قام بها مقاول لتمرير قنوات الصرف الصحي ،التسرب سجل على مستوى الأنبوب الرئيسي.

ومن حسن الحظ أن اللحظة التي كان الغاز ينبعث من الأنبوب تفطن له العمال، الذين استنجدوا بالحماية المدنية ومصالح سونلغاز اللذان تدخلا بسرعة، وتم غلق حنفية التزود بالغاز الذي كاد أن يحدث ما لا يحمد عقباه خاصة وان الطريق الرابط بين فلفلة سكيكدة يعرف حركة واسعة للمركبات وحافلات النقل.