تسببت الحرائق المندلعة بولاية تيزي وزو خلال الصائفة الجارية في إتلاف مساحة إجمالية تقدر بـ 5.726.5 هكتار من الغطاء النباتي، وفق ما جاء اليوم السبت في حصيلة لمحافظة الغابات المحلية.

وأشار المصدر إلى إحصاء 314 حريق عبر الولاية ما بين الفاتح من جوان الفارط و بداية سبتمبر الجاري، من بينها 117 حريق تسبب في إتلاف 2104 هكتار من الغابات، فيما تسبب 112 حريق في احتراق 1233 هكتار من الأدغال و 44 حريق آخر في إتلاف 1.839 هكتار من الحشائش اليابسة. كما تسبب 41 حريق في إتلاف 556.5 هكتار من الأشجار المثمرة.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الغرفة الفلاحية للولاية حميد سعيداني في حصيلة قدمها عبر أمواج الإذاعة المحلية الى احتراق أكثر من 40.000 شجرة من مختلف الأنواع المثمرة بما فيها الزيتون، بسبب الحرائق المندلعة خلال هذه الصائفة بالولاية.