وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت تهديدا جديدا لليونان بسبب التوترات المتصاعدة في شرق المتوسط، عشية بدء قواته مناورات عسكرية في المنطقة.



وقال إردوغان في كلمة خلال افتتاحه مدينة طبية في اسطنبول "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها"، في إشارة الى المناطق المتنازع عليها بين تركيا واليونان وفي إشارة ربما إلى "معاهدة سيفر".



وأضاف مشددا "إما أن يفهموا بلغة السياسة والدبلوماسية، واما بالتجارب المريرة التي سيعيشونها في الميدان".



ولفت الى أن "تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو والنتائج المترتبة عليه".



واعلن مسؤولون عسكريون أتراك أنهم سيبدأون الأحد تدريبات عسكرية تستمر خمسة أيام في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.



وكان حلف شمال الاطلسي قد أعلن هذا الاسبوع أن القادة الاتراك واليونانيين وافقوا على اجراء محادثات تقنية لتفادي أي حادث بين البلدين.



لكن اليونان قالت في وقت لاحق إنها لم توافق بعد على اجراء محادثات، ما استدعى اتهاما من تركيا بأن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تتخلى عن الحوار.