أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز ‎كمالوندي، أن الإنتاج الحالي لليورانيوم المخصب في البلاد يعادل إنتاج طهران ما قبل الاتفاق النووي.

طهران- سبوتنيك وقال كمالوندي، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الطلابية، اليوم الأحد "‏الإنتاج الحالي لليورانيوم المخصب في ‎إيران يعادل إنتاجنا قبل ‎الاتفاق النووي".

وأضاف "ما جاء في التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان ضمن توقعاتنا"، مؤكدا "الوقت حاليا مناسب للأنشطة النووية".

وقال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، في وقت سابق، إن طهران ليس لديها خطط للتفاوض مع الأمريكيين إلا في إطار الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن واعظي، تعليقا على اقتراح روسيا بإجراء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، "ليس لدينا خطط للتفاوض مع الأمريكيين، وقد أوضحنا موقفنا بشكل صريح".

وأضاف "يجب على الأمريكيين العودة إلى الاتفاق النووي والتحدث في إطار الاتفاق وإلا فلن ينجح أي إجراء آخر".