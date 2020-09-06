لقي شاب يبلغ من العمر 37 سنة صباح اليوم حتفه اثر سقوط مميت بداخل مصنع "دوفين دور" الواقع بمنطقة النشاطات ببلدية بشلول، 35 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وجاء في بيان لخلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "على 10 سا45د تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بشلول من أجل نقل مصاب نجم عن سقوط بمصنع DOFINE DOR بالمنطقة الصناعية بلدية بشلول، الضحية "ع.م" من جنس ذكر يبلغ من العمر 37سنة متوفي في عين المكان. تم نقله وتحويله من طرف عناصر الحماية المدنية لمستشفى البويرة "