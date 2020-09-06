انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة مساء أمس السبت جثة غريق بشاطئ الحمدانية 2 بشرشال, حسب ما افادت به اليوم الأحد ذات المصالح.

و يتعلق الأمر بجثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة ينحدر من ولاية البليدة, لقي حتفه غرقا بالشاطئ المسموح للسباحة "الحمدانية 2" شرقي شرشال بتيبازة, حسب ذات المصادر.

ونقلت جثة الضحية من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى شرشال.

وارتفعت حصيلة ضحايا موسم الاصطياف لهذه السنة منذ يوم 15 أغسطس الماضي, تاريخ افتتاح الشواطئ, إلى 8 ضحايا, أخرها حادث غرق بشاطئ صخري ممنوع للسباحة بقوراية (اقصى غرب الولاية) راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 34 سنة, حسب نفس

المصادر.