أكدت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، تسجيل 293 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 46364 حالة.

فيما تم تسجيل 7 وفيات، ليبلغ إجمالي الوفيات 1556 حالة، وتسجيل 264 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ الإجمالي لحالات الشفاء 32745 حالة

وحسب المصدر، فإن 42 مصاب يتواجد داخل العناية المركزة.

وأضافت اللجنة أن 15 ولاية سجلت من حالة واحدة (1) الى 9 حالات وأن 11 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية, في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.