أشاد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد بجهود الصين و خبرتها في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين الدكتور غودين غاليا، في مؤتمر دولي للتعاون في الصحة العامة خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين, "إنني أقدر خبرة الصين".

وأضاف أن باحثين صينيين تشاركوا التسلل الجيني لفيروس كورونا في مرحلة مبكرة جدا وأسهموا بنظريات علمية أساسية عديدة في وثائق منشورة تتعلق بالفيروس الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019 .

وأشار الى أن هذه الجهود قدمت معرفة أولية ضرورية عن الفيروس ومعلومات عن السمات السريرية وتدابير احتوائه.

وقال الدكتور غودين" أن الصين الآن واحدة من قادة التقدم العالمي في البحث عن لقاح على المستوى الدولي" مبرزا أن "دولة واحدة بمفردها لا تستطيع أن تتعامل مع جائحة كورونا"، حاثا على المزيد من التعاون والتواصل العالمي والتضامن في الحرب ضد الجائحة العالمية.