أكد وزير الخارجية، صبري بوقادوم، في حوار مع مجلة الجيش، أن الخارجية الجزائرية تفضل النجاعة والفعالية على السجال والمعارك الكلامية الفارغة، مشيرا أن الجزائر تستلهم مبادئ سياستها من بيان أول نوفمبر.

وأفاد الوزير أن السياسة الخارجية للجزائر ترتكز على ثلاثية السيادة والأمن والتنمية، التي تسمح لها بالدفاع عن المصالح العليا للأمة.

وأشار بوقادوم، أن الجزائر تحترم سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام حسن الجوار وتسوية النزاعات سلميا.

وشدد الوزير بوقادوم على سعي الجزائر في مكافحة الارهاب بالنظر للانعكاسات السلبية لهذه الآفة على الأمن والتنمية في الدول، مؤكدا تنامي العمليات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، بالساحل ودول الجوار، و يستوجب غبى الجزائر صون الأمن الوطني.

كما اعتبر بوقادوم الإعلانين الأخيرين لرئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب يتماشيان مع حل الجزائر.