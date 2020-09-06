سجلت 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 264 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر 4.944 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 33

وهران : 3.650 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 25

البليدة : 3.624 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 13

سطيف :2.039 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

باتنة :1.619 مؤكدة

حالة جديدة : 10

بجاية : 1.575 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

قسنطينة :1.551 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

تيبازة : 1.291 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

عنابة : 1.267 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ورقلة : 1.224 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

المسيلة : 1.216 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تلمسان : 1.160 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

البويرة : 1.139 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 15

الجلفة : 1.133 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

الوادي : 1.067 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيزي وزو : 957 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 44

تيارت : 929 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

بومرداس : 911 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 26

تبسة : 806 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

جيجل : 776 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 16

عينن الدفلى: 756 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

المدية : 737 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

مستغانم : 703 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

أم البواقي : 675 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

الأغواط : 670 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عين تموشنت : 664 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

أدرار : 630 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 604 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

خنشلة : 578 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

قالمة : 483 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غرداية : 435 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ميلة : 382 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

سوق أهراس : 349 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 204 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

غليزان : 201 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 197 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 70 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0