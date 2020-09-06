كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
6 سبتمبر 2020 () - س.أ
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سجلت 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 264 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي : 

 

الجزائر 4.944 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  33 

 

 وهران : 3.650 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  25

 

  البليدة : 3.624 حالة مؤكدة

  حالة جديدة :  13

 

سطيف :2.039  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  18

 

 باتنة :1.619 مؤكدة

 حالة جديدة :  10

 

 بجاية :  1.575  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

 

قسنطينة :1.551 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  11

 

تيبازة : 1.291 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  7

 

عنابة :  1.267  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

  

 ورقلة : 1.224  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

المسيلة :   1.216  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تلمسان : 1.160 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  18

 

البويرة : 1.139  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  15

 

الجلفة :  1.133 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

 الوادي : 1.067 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

تيزي وزو : 957   حالة مؤكدة

حالة جديدة :  44

 

تيارت : 929  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

بومرداس : 911  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  26

 

تبسة : 806  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

 

جيجل : 776 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  16

 

عينن الدفلى: 756  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

المدية : 737  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

مستغانم : 703  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

 أم البواقي : 675  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

 الأغواط : 670 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

عين تموشنت : 664  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

 أدرار : 630  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سكيكدة : 604  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  8

 

 خنشلة : 578  حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

 

قالمة : 483  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

غرداية : 435 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سيدي بلعباس : 405  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

تيسمسيلت : 405  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

ميلة : 382 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

سوق أهراس : 349  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

بشار : 347  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

البيض : 232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 207  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 الشلف : 204  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

غليزان : 201  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تندوف : 197  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 124  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سعيدة : 70  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0 

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كورونا

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