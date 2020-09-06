كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
سجلت 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 264 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر 4.944 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 33
وهران : 3.650 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 25
البليدة : 3.624 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 13
سطيف :2.039 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
باتنة :1.619 مؤكدة
حالة جديدة : 10
بجاية : 1.575 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
قسنطينة :1.551 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
تيبازة : 1.291 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
عنابة : 1.267 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ورقلة : 1.224 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
المسيلة : 1.216 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تلمسان : 1.160 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
البويرة : 1.139 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 15
الجلفة : 1.133 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
الوادي : 1.067 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيزي وزو : 957 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 44
تيارت : 929 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
بومرداس : 911 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 26
تبسة : 806 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
جيجل : 776 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 16
عينن الدفلى: 756 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
المدية : 737 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
مستغانم : 703 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
أم البواقي : 675 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
الأغواط : 670 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عين تموشنت : 664 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
أدرار : 630 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 604 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
خنشلة : 578 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
قالمة : 483 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غرداية : 435 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ميلة : 382 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
سوق أهراس : 349 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
النعامة : 258 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 204 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
غليزان : 201 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 197 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 70 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0