صادق إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد ، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون على مشروع التعديل الدستوري .

في نفس الإطار، تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، غدا، الاثنين اجتماعا لضبط رزنامة وبرنامج أشغالها المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان للمجلس.

و جاء في البيان "تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، غدا، الاثنين 07 سبتمبر 2020 اجتماعا برئاسة سعاد الاخضري، رئيسة اللجنة، وذلك لضبط رزنامة وبرنامج أشغالها المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور".