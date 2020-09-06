يعقد غدا الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الجزائرية محمد مريجة، ندوة صحفية، بمقر الهيئة ببن عكنون، بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتطرق خلالها إلى تقييم الحصيلة التي تولى فيها المهام بعد استقالة براف.

سيتطرق مريجة للتفاصيل المتعلقة بالجمعية العامة الانتخابية الاستثنائية التي ستجري يوم 12 سبتمبر من أجل انتقاء الرئيس الذي سيكمل العهدة الأولمبية الحالية، حيث تبقى سنة على نهاية الفترة القانونية أي بعد إجراء الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 والتي كانت مقررة السنة الحالية لكنها أجلت بسبب تداعيات جائحة كورونا.