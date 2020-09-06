أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف، اليوم الاحد، دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة بسوسة، معربة عن "تضامنها التام مع الشقيقة تونس" ووقوفها الى جانبها في مواجهة التهديد الارهابي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان:" تدين الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف نهار اليوم دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة بسوسة،

ما أدى الى استشهاد عون للحرس وجرح آخر، معربة خالص التعازي لأسرة الشهيد والتمنيات بالشفاء العاجل للعون المصاب".

وتجدد الجزائر، يضيف البيان، "تضامنها التام مع الشقيقة تونس ووقوفها الى جانبها في مواجهة التهديد الارهابي الذي لن يتمكن أبدا من النيل من عزيمتها شعبا وحكومة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

كما تؤكد الجزائر "عزمها الراسخ على مكافحة الارهاب ودعم المساعي الدولية والاقليمية الرامية الى اجتثاث هذه الآفة والقضاء عليها".