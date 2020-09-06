اكتسح المنتخب الإسباني ضيفه الأوكراني برباعية، وخيم التعادل 1-1 على مواجهة سويسرا وألمانيا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.



وسجل أهداف المنتخب الإسباني سيرخيو راموس (هدفين) الأول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 29، وأضاف أنسوماني فاتي وفيران توريس الهدفين الآخرين في الدقيقتين 32 و84.



وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله إلكاي غندوغان في الدقيقة 14، وتعادل المنتخب السويسري عن طريق سيلفان فيدمر في الدقيقة 57.



وتصدر المنتخب الإسباني قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط، وجاء خلفه المنتخب الأوكراني برصيد ٣ نقاط ثم المنتخب الألماني برصيد نقطتين، وتذيل منتخب سويسرا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.



وكان المنتخب الإسباني تعادل مع مضيفه الألماني 1-1 في الجولة الأولى، في حين فاز المنتخب الأوكراني على ضيفه السويسري 2-1.