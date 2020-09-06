دعا شريف ملال رئيس الشركة ذات أسهم فريق شبيبة القبائل ، مساء اليوم الأحد ، خلال ندوة صحفية نشطها رفقة ميلود عيبود الناطق الرسمي للفريق و لعربي مفتاح محامي الفريق بمقر مكتب النادي بتيزي وزو، وزير الشباب و الرياضة التدخل لوضع حدا لتجاوزات أعضاء مكتب الفاف حيث صرح " لقد راسلنا الوزير منذ شهر و لن يرد على مراسلتنا نحن ندعوه للتدخل لوضع حدا للحقرة التي يتعرض لنا فريقنا إلى جانب فرق أخرى تنشط في البطولة، بقايا العصابة التي تسير الكرة الجزائرية عينت من قبل أشخاص هم الأن في السجن لذا حان الوقت لمحاسبتهم ...الجزائر الجديدة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية لا تقبل الحقرة "

من جهته صرح ميلود عيبود "لم نفهم التهجم الذي يستهدف فريقنا شبيبة القبائل منذ عام و نصف أخرها قرار حرمان الفريق من المشاركة في كاس الكاف بالرغم من الترتيب العام للفريق الذي إحتل المركز الرابع الذي يسمح له بذالك" .



وذكر ميلود عيبود بسابقة وقعت سنة 1992 حينما عين مكتب الفاف الفريقين اللذين يمثلان الكرة الجزائرية في منافستين إفريقيتين، صاحب اللقب مولودية وهران و وصيفه نصر حسين داي بعد إلغاء منافسة كأس الجمهورية بسبب ظروف خاصة مرت بها الجزائر أنذاك.

أما الأستاذ لعربي مفتاح محامي الفريق أشار هو أيضا للتهجم الذي يتعرض له الفريق من قبل أعضاء الفاف و خاصة على إدارته بعد العودة القوية للفريق على الساحة الكروية الوطنية و القارية مذكرا إلى أنه رافع أمام أعضاء المكتب الفيدرالي حول المادة ال82 من القانون الاساسي لذات الهيئة الذي إعتمد عليه أعضاء المكتب الفيدرالي لإتخاذ قرارته الخاصة بتعيين بطل الموسم الحالي و الفرق المشاركة في المنافسة القارية، المادة لا توجد في النسخة العربية من القانون الاساسي للفاف في حين توجد في النسخة بالفرنسية .