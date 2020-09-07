توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، باللون البرتقالي، نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا رعدية غزيرة، بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم، ستجتاح ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، ڨالمة، سوق أهراس والمسيلة، وذلك ابتداء من الثالثة زوالا، (15:00) إلى الثالثة بعد الزوال من ليوم الغد الثلاثاء (15:00).

كما توقع نفس المصدر، تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة الثالثة صباحا (03:00) من فجر يوم غد الثلاثاء إلى غاية الثالثة بعد الزوال (15:00)، على ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم.

فيما أشار تنبيه باللون الأصفر إلى أن أمطارا رعدية تجتاح ولاية بسكرة وذلك إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم.