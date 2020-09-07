يشعر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، بخيبة أمل بسبب غياب دعم زملائه له في فريق برشلونة، في "معركة الرحيل" عن كتالونيا هذا الصيف.

وأفادت إذاعة راديو "أوندا سيرو"، أن ميسي أعرب عن عدم رضاه عن سلوك زملائه في الفريق، الذين لم يقفوا إلى جانبه في الصراع مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو. واستاء الأرجنتيني من عدم وجود رسائل بكلمات الدعم من أصدقائه الذين التزموا موقف الحياد.

وأعلن النجم الأرجنتيني، يوم الرابع من هذا الشهر استمراره ضمن صفوف "البلوغرانا" للموسم المقبل لينهي كل التكهنات حول مستقبله، والتي أثارت شكوك الكثير من عشاقه وجماهيره من جميع أنحاء العالم.