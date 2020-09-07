أعلن مجمع سوناطراك اليوم الإثنين عن إعادة ضخ البترول الخام من حوض الحمراء بحاسي مسعود إلى مصفاة سكيكدة بعد الانتهاء من صيانة أنبوب OK1 بالوادي الذي تعرض لحادث الخميس الماضي بفعل الأحوال الجوية تسبب في تسرب نفطي.

وجاء في بيان للمجمع : "إعادة ضخ البترول الخام من حوض الحمراء بحاسي مسعود إلى مصفاة سكيكدة تمت بنجاح في حدود الساعة 08 سا30د صباحا، بعد الانتهاء من عملية صيانة المقطع المتضرر وإعادة تشغيل محطات الضخ الأربعة".

و تبقى الجهود، يضيف البيان، "منصبة لمعالجة الآثار الناجمة عن التسرب وإعادة تهيئة الأماكن الملوثة وتطهيرها حيث تلتزم سوناطراك بمواصلة جهودها وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية".

وعلى إثر ذلك يتقدم الرئيس المدير العام للمجمع بـ"الشكر والعرفان لجميع الفرق التقنية المجندة التي برهنت مرة أخرى عن حسها المهني والوطني بإنجازها لهذة المهمة في وقت قياسي رغم الظروف الصعبة"، حسب البيان.

و كانت سوناطراك قد اتخذت عدة تدابير وقرارات لمعالجة مخلفات التسرب بدءا بإجراء تحقيق تكميلي لمعرفة وتحديد الأسباب الأخرى الممكنة لهذه الحادثة و إرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة.

كما شملت التدابير المعلنة حشد جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حينا لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي والمعالجة الكاملة لبقع المياه على طول الوادي والتي يمكن أن تكون ملوثة وكذلك نقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة. كما تقرر إجراء مراقبة منتظمة لنوعية المياه الجوفية لمدة سنة كاملة عن طريق وسائل المؤسسة وتسخير قسم المخابر لسوناطراك الذي سيضمن هذه المهمة.

ولهذا الغرض ستقوم المؤسسة بحفر مجموعة من الآبار التقييمية في منطقة الحادث.

وسجل ليلة الخميس الماضي وقوع تسربين نفطيين على مستوى الأنبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي الرابط بين حوض الحمراء (حاسي مسعود) و سكيكدة.