ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني أن متوسط سعر سلة خاماتها انتهى عند 43.42 دولارا للبرميل الجمعة، مقابل 43.36 دولارا الخميس الماضي، مسجلا بذلك زيادة طفيفة بـ 6 سنتات بعد ما عرف تراجعا بـ 67. 1 دولارا.

وعلى مدار شهر أوت الماضي حتى بداية سبتمبرالجاري، تراوح سعر سلة خامات أوبك بين 44 و46 دولارا للبرميل، قبل أن تنزل إلى 43 دولارا. وقد هبطت خامات أوبك بداية أزمة سوق النفط في أفريل الماضي إلى 16 دولارا للبرميل بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 على اقتصاديات الدول والانخفاض الحاد للطلب العالمي على النفط.

ويري مراقبون لسوق النفط استنادا إلى تقرير بلومبرغ أن منظمة أوبك تجاوزت أهدافها (المتعلقة بخفض الإنتاج لدعم الأسعار)، بالرغم من تأخر بعض أعضائها مثل نيجيريا والعراق وأنغولا التي لم تستطع احترام التزاماتها في تخفيض الإنتاج بين ماي وجويلية. وتعرف سلة الأوبك بالسلة المرجعية للنفط الخام، وهي متوسط مرجح لأسعار النفط الذي ينتجه أعضاء الأوبك في أنحاء العالم، وتستخدم كمقياس مهم لأسعار النفط الخام.

وتضم 13 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، جيرا سول الأنغولي، جينو الكونغولي، زافيرو لغينيا الإستوائية، رابي الخفيف الغابوني، الخام الإيراني الثقيل، البصرة الخفيف العراقي، خام التصدير الكويتي، خام السدر الليبي وخام بوني النيجيري، الخام العربي الخفيف السعودي، خام مربان الإماراتي، خام ميرايات الفنزويلي.