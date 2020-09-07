قال الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الإثنين بالبليدة إن التاريخ النهائي للدخول المدرسي سيحدد وفق المعطيات الخاصة بجائحة فيروس كورونا، وأن ذلك لم يتم بعد.

وفي تصريح عبر أمواج إذاعة البليدة أشار الوزير الأول إلى أنه إلى غاية الآن لم يحدد بعد التاريخ النهائي للدخول المدرسي وأن تحديد التاريخ سيتم بناء على المعطيات التي لها علاقة بالوضعية الصحية المتعلقة بكوفيد-19.

وقال جراد في هذا الشأن: "لا نريد أن نغامر بأبنائنا وبأهلنا في هذه النقطة " مشددا على أن الدخول المدرسي "سيكون منظما ببروتوكول دقيق".

للتذكير، أعطى الوزير الأول صبيحة اليوم بولاية البليدة، إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020.

وقام جراد بفتح الأظرفة الخاصة بمادة اللغة العربية بمركز الامتحان ثانوية الفتح بعاصمة الولاية، أين وقف على ظروف امتحان المترشحين لاسيما وأن هذه الأخيرة تجرى هذه السنة وسط ظروف صحية "استثنائية" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.