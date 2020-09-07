خلفت الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية المنتدبة تيميمون (شمال أدرار) نهاية الشهر الماضي تضرر 162 مسكن وتسجيل أضرار ببعض المنشآت قطاع الموارد المائية، حسبما علم اليوم الإثنين من مصالح الولاية.

وقد شكلت المصالح المذكورة فرق معاينة تضم ممثلين عن هيئات إدارية وأسلاك أمنية وفعاليات المجتمع المدني بتيميمون، للوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين والهياكل. وأسفرت عملية إحصاء الأضرار في قطاع السكن عن تسجيل 71 مسكنا متضررا بنسبة % 51و 91 مسكنا متضررا بنسبة أقل من 50 % في حين سجلت في قطاع الموارد المائية أضرار بقناة الربط الرئيسية لشبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي عبر القصر القديم.

وخلفت هذه الوضعية تضرر ثلاث فڨارات بالمنطقة وهي فڨارة امغير وفڨارة السي عبد الرحمن بقصر أحراش وفڨارة زقور بأولاد الحاج، إضافة إلى تسجيل أضرار في مقطع من الطريق الفرعي بقصر أفلي.

كما سجلت أيضا أضرار على مستوى 6 مدارس ابتدائية بقصور إسماعيل أحمد وزاوية الحاج بلقاسم وتيزقاغت والقصبة وتحتايت وعين باديس. وفي هذا الصدد، اتخذت السلطات الولائية جملة من التدابير للتكفل بهذه الأضرار من خلال تسجيل عدة عمليات بغلاف مالي إجمالي قدر بأزيد من 109 مليون دج خصصت لتجديد توسيع قناة إيصال مياه الشرب وترميم وصيانة المدارس الابتدائية المتضررة .

وتمت مراسلة وزارتي السكن والعمران والمدينة والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم لتسجيل عمليات تتعلق بتخصيص 71 إعانة سكنية موجهة للبناء الريفي و91 إعانة سكنية موجهة للترميم. هذا إلى جانب عملية لإعادة تهيئة وترميم الفڨارات المتضررة وعملية لإعادة تهيئة وترميم الأضرار التي لحقت بقناة الربط الرئيسية لشبكة الصرف الصحي.