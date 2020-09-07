حددت مديرية مراقبة التسيير المالي للأندية المحترفة، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تواريخ إيداع الملفات من أجل الحصول على إجازة النادي المحترف، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت .

وأوضح ذات المصدر أنّ هذه العملية ستنطلق يوم الخميس المصادف للفاتح أكتوبر المقبل من خلال مرور خمسة فرق هي (مولودية الجزائر، نصر حسين داي، اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد و نادي بارادو)، على أن تختتم يوم الثلاثاء (6 أكتوبر).

وذكرت مديرية مراقبة التسيير المالي، إنه بناء على قرار المكتب الفدرالي المتعلق بإجراءات الحصول على إجازة النادي المحترف، فإنّ هذه العملية مبنية أساسا على الاتفاقية المبرمة بين الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة لمرافقة أندية الرابطة الأولى وإعداد وتقديم ملف يتضمن 19 وثيقة تمّ الإعلان عنها وإرسالها للأطراف المعنية في وقت سابق.

وفيما يلي التواريخ المحددة لإيداع ملفات النادي المحترف:

- الخميس الفاتح أكتوبر: مولودية الجزائر، نصر حسين داي، اتحاد الجزائر، ( من 10:00 إلى 12:00) شباب بلوزداد، نادي بارادو (من 13:00 إلى 15:00).

- الأحد 4 أكتوبر: جمعية الشلف، وفاق سطيف، شبيبة القبائل (من 10:00 إلى 12:00) أولمبي المدية، جمعية عين مليلة (من 13:00 إلى 15:00).

- الإثنين 5 أكتوبر: شبيبة سكيكدة، نجم مڨرة، اتحاد بسكرة (من 10:00 إلى 12:00)،شباب برج بوعريريج، شباب قسنطينة ( من 13:00 إلى 15:00).

- الثلاثاء 6 أكتوبر: مولودية وهران، اتحاد بلعباس، وداد تلمسان(من 10:00 إلى 12:00) شبيبة الساورة: سريع غليزان (من 13:00 إلى 15:00).