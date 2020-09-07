أكدت شبكة سكاي، الإيطالية، أن نادي لاتسيو، حسم صفقة لاعب نادي سبال الدولي الجزائري محمد فارس.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة كلفت لاتسيو مبلغ 9 مليون أورو، وسيلعن عن ذلك خلال الساعات المقبلة.

وكان لاتسيو قد توصل إلى اتفاق مسبق مع اللاعب البالغ من السن 24 عاما، لكن الصفقة تأخرت بسبب عدم توصل لاتسيو لاتفاق مع سبال في الأسابيع الماضية.

وارتبط اسم فارس مؤخرا بالانتقال إلى نادي الإنتر، قبل أن يقرر النيراتزوري التعاقد مع لاعب نادي روما أليكسندر كولاروف.