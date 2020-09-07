سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 185 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة خلال 24 ساعة الأخيرة، عبر عدة ولايات من الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات المصالح.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية سطيف بوفاة شخص وإصابة 15 آخرين بجروح على إثر 09 حوادث مرور. كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تمنراست خلال نفس الفترة، لانتشال ونقل إلى المستشفى المحلي شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى تنغاكلي ببلدية تمنراست.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 28 عملية تحسيسية عبر 06 ولايات (31 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 115 عملية تعقيم عبر 16 ولاية (41 بلدية) وشملت هذه الأنشطة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت الحماية المدنية 264 عون، 33 سيارة إسعاف و 51 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان لإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم بولاية الجزائر.

إلى جانب هذا ، يضيف البيان، "قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 69 حريقا منها 09 حرائق غابية، 05 حرائق أدغال، 38 حرائق حشائش وأحراش و17 حرائق محاصيل، أدت إلى إتلاف 05 هكتارات من الغابات، 04 هكتارات من الأدغال، 39 هكتارا من الحشائش، 160 حزمة تبن وكذا 412 شجرة مثمرة محروقة".