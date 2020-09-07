تم اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاق تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في المؤسسات السياحية بين قطاعي السياحة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بهدف تحسين نوعية الخدمات التي توفرها الفنادق والتقليل من المعاملات النقدية والتقليدية.

وتم إبرام هذا الاتفاق بين متعاملي القطاع السياحي وهم مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية والديوان الوطني للسياحة وسياحة وأسفار وكذا الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة والفدرالية الوطنية للجمعيات السياحية من جهة ومؤسسة بريد الجزائر من جهة أخرى، تحت إشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار.

ويهدف الاتفاق المبرم إلى تحسين نوعية الخدمات التي توفرها الفنادق ومركبات الاستجمام والمنتزهات والمطاعم، مع تقديم تسهيلات من شأنها تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بزبائنها، من خلال تبني تقنيات الدفع الإلكتروني التي تتيح لمرتادي هذه المؤسسات إمكانية تسديد قيمة الخدمات المقدمة لهم دونما الحاجة إلى حمل أو تداول السيولة النقدية.

كما تنخرط مقاربة تعميم تقنيات الدفع الإلكتروني في هذا المجال، في "مساعي الدولة الرامية إلى ترقية الوجهة السياحية الجزائرية وتمكين قطاع السياحة من لعب دوره كمورد خلاق للثروة ضمن تنويع الاقتصاد الوطني".

وبموجب هذا الاتفاق، تسهل مؤسسة بريد الجزائر فتح الحسابات البريدية الجارية لصالح متعاملي المؤسسات السياحية، كما توفر مرافقة لهم في تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) التي تشتغل بواسطة بطاقة "الذهبية".

وللوقوف على مدى فعالية هذه العملية على أرض الواقع، قام كلا الوزيرين بتجريب الإطلاق النموذجي لاستخدام نهائيات الدفع الإلكتروني (TPE) ونمط الدفع المستحدث عبر الهاتف النقال باستعمال رمز الاستجابة السريعة (QR code) وتطبيق الدفع "بريدي باي + Baridi Pay +" على مستوى إقامة مارينا "H3" بسيدي فرج.

وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاتفاق، أكد وزير السياحة أن "الرقمنة لا مفر منها اليوم" حيث تسمح، كما قال، بربح الوقت والسرعة في المعاملة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات سيقضي نهائيا على "سرطان البيروقراطية".

و من جهته، أوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن هذه الاتفاقية تضم العموميين والخواص، مؤكدا أن "المواطن لا يجب أن يكون لديه سيولة من أجل قضاء عطلة في مكان ما".

واغتنم السيد بومزار الفرصة للتعبير عن "أسفه" لوجود نقص في التغطية الهاتفية، داعيا متعاملي الهاتف النقال إلى احترام دفاتر الشروط لتحسينها، قائلا: "ليس معقولا أن نشجع دفع إلكتروني في منطقة سياحية ولا توجد تغطية فيها".