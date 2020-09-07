بعد نحو عامين من فصلها وأٔشواط طويلة قضتها في أروقة المحاكم، استعادت اليوم، موظفة المطار فاطمة الزهراء مشلوف التي اشتهرت بظهورها في فيديو "لايف" تبكي وتتحدث عن "تجاوزات خطيرة" بالمؤسسة مع بدايات الحراك الشعبي، منصبها تنفيذا لمنطوق الحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء الشهر الفائت، بحسب ما ذكرت الموظفة في تصريح حصري لـ "الخبر".

وكانت الادارة قد امتنعت عن تنفيذ الشق القاضي بإعادة ادماج المعنية، مكتفية بالشق المتعلق بالتعويض دون غيره، لتتراجع بعد يومين وتقرر تنفيذ منطوق الحكم برمته وتعيد الموظفة في منصبها، تضيف المتحدثة.

وذكرت المعنية في اتصال هاتفي مع "الخبر"، أمس، أنها تلقت استدعاء من ادارة المطار عبر المحضر القضائي، أ أمس، يتضمن استعدادا بإعادة ادماجها في منصبها تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة.

وعلقت مشلوف عقب إتمام اجراءات استلام منصبها، في نفس المحادثة، أنها ستواصل مشوارها في المضي قدما بمؤسسة الشعب وخدمتها وتقديم ما تحتاجه، مشيرة الى أن استئناف نشاطها المهني هو استعادة لحقها.

وحول ما إذا كانت تعتريها مخاوف من ضغوط محتملة مستقبلا، أجابت المتحدثة بأنه قد تكون ثم ضغوط وهو أمر طبيعي ومن يريد مواجهتي او الضغط دون أسباب فالقضاء هو الفيصل.

وكانت مشلوف قد دافعت عن نفسها عبر محامييها بأنها واجهت مقاومة وظلم دفعاها إلى إجراء فيديو لكشف التجاوزات، بعدما انسدت في وجهها كل السبل الإدارية والأمنية، على حد قولها.

كما قالت بأنها ضمّنت ملفها "دفوع صلبة متمثلة في إرساليات ومستندات داخلية، تفيد بأنها قامت بدورها كما ينبغي وأن المسؤولية قائمة على من لم يتجاوب مع تقاريرها المرفوعة وأن قرار الطرد جاء تعسفيا، بحجة عدم مروره على المراحل القانونية كما يقتضيه قانون العمل 90/11".

ومن دفوع المعنية أيضا، حسب محاميها، أن الإدارة لم تحترم خطوات المساءلة الإدارية المنصوص عليها في القوانين الناظمة لعلاقات العمل وذهبت مباشرة إلى قرار التسريح، حيث كان يتعين على الإدارة، كما تشير دعواها، استدعاءها وعقد لجنة تأديبية لتقييم الوقائع ولتحديد نوع ودرجة الخطأٔ".

وقبل أن تخوض المعنية معركة استعادة منصبها، كانت قد توبعت قضائيا بتهمة القذف ومثلت للمحاكمة مطلع السنة الجارية بالمحكمة ذاتها وأدينت بخمسة ملايين غرامة موقوفة التنفيذ وتعويض بدينار رمزي، غير أن ذلك بحسب محاميها، لا يرتبط بقضية إعادة الإدماج في منصبها، كون القذف لا يندرج في الأفعال المشينة، كما تنصص عليه القوانين.

وخلال محاكمتها بتهمة القذف، التي حضرتها "الخبر" دافعت المتهمة مشلوف عن نفسها بالقول "إنها بصفتها مكلفة بالتحقيقات على مستوى مؤسسة تسيير المطارات، وقفت على خروقات خطيرة تمس بمصلحة المواطنين وبالمال العام، وكانت قد حررت حول ذلك تقارير مفصلة ورفعتها لمسؤوليها المباشرين غير أن لا شيء يتغير ولا أحد يتجاوب".

غير أن القضاء اعتبرها مذنبة وأدانها، منطلقا من ضرورة أن تكون ادعاءاتها مصحوبة بالأدلة والوثائق والأحكام القضائية، ويتم وضعها أمام المحكمة وليس ببث فيديو على مستوى منصات التواصل الاجتماعي".

وشغلت قضية مشلوف الرأي العام وشهدت تعاطف قطاع واسع من الجزائريين الذين كانوا في حراك شعبي كاسح، بلغت مطالبه سقفا غير مسبوقا.