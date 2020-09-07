سجلت الجزائر 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 243 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر 4.995 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 51

البليدة : 3.666 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 42

وهران : 3.659 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 24

سطيف :2.040 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

باتنة :1.639 مؤكدة

حالة جديدة : 20

بجاية : 1.594 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 19

قسنطينة :1.553 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 19

تيبازة : 1.259 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

عنابة : 1.285 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

بسكرة : 1.231 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

ورقلة : 1.224 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المسيلة : 1.221 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

تلمسان : 1.165 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

البويرة : 1.150 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

الجلفة : 1.138 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

الوادي : 1.061 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيزي وزو : 973 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 16

تيارت : 929 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بومرداس : 911 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تبسة : 820 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 14

جيجل : 789 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 16

عينن الدفلى: 758 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

المدية : 739 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

مستغانم : 710 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

أم البواقي : 675 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الأغواط : 670 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عين تموشنت : 666 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

أدرار : 630 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 625 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 21

خنشلة : 578 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

قالمة : 490 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

غرداية : 435 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 407 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ميلة : 382 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سوق أهراس : 358 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 204 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غليزان : 201 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 199 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 70 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0