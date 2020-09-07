كورونا توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
7 سبتمبر 2020 () - س.أ
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سجلت الجزائر 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 243 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

 

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

  

الجزائر 4.995 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  51

 

  البليدة : 3.666 حالة مؤكدة

  حالة جديدة :  42

 

 وهران : 3.659 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  24

 

سطيف :2.040  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

 باتنة :1.639 مؤكدة

 حالة جديدة :  20

 

 بجاية :  1.594  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  19

 

قسنطينة :1.553 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  19

 

تيبازة : 1.259 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

 

عنابة :  1.285  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  18

 

بسكرة : 1.231 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  3

 

 ورقلة : 1.224  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

المسيلة :   1.221  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

تلمسان : 1.165 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  5

 

البويرة : 1.150  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  11

 

الجلفة :  1.138 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

 الوادي : 1.061 حالة مؤكدة

  حالة جديدة :  0

 

تيزي وزو : 973   حالة مؤكدة

حالة جديدة :  16

 

تيارت : 929  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

بومرداس : 911  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تبسة : 820  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  14

 

جيجل : 789 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  16

 

عينن الدفلى: 758  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

المدية : 739  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  2

 

مستغانم : 710  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  2

 

 أم البواقي : 675  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 الأغواط : 670 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

عين تموشنت : 666  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

 أدرار : 630  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سكيكدة : 625  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  21

 

 خنشلة : 578  حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

 

قالمة : 490  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  7

 

غرداية : 435 حالة مؤكدة

 حالة جديدة : 0

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تيسمسيلت : 407  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سيدي بلعباس : 405  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

ميلة : 382 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سوق أهراس : 358  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

بشار : 347  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

البيض : 232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 207  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

 الشلف : 204  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

غليزان : 201  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تندوف : 199  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 124  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سعيدة : 70  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

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