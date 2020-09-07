كورونا توزيع الإصابات على الولايات
سجلت الجزائر 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 243 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر 4.995 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 51
البليدة : 3.666 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 42
وهران : 3.659 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 24
سطيف :2.040 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
باتنة :1.639 مؤكدة
حالة جديدة : 20
بجاية : 1.594 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 19
قسنطينة :1.553 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 19
تيبازة : 1.259 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
عنابة : 1.285 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
بسكرة : 1.231 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
ورقلة : 1.224 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المسيلة : 1.221 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
تلمسان : 1.165 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
البويرة : 1.150 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
الجلفة : 1.138 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
الوادي : 1.061 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيزي وزو : 973 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 16
تيارت : 929 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بومرداس : 911 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تبسة : 820 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 14
جيجل : 789 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 16
عينن الدفلى: 758 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
المدية : 739 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
مستغانم : 710 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
أم البواقي : 675 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الأغواط : 670 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عين تموشنت : 666 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
أدرار : 630 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 625 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 21
خنشلة : 578 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
قالمة : 490 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
غرداية : 435 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 407 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ميلة : 382 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سوق أهراس : 358 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
النعامة : 258 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 204 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غليزان : 201 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 199 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 70 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0