قالت خلية الاتصال لأمن ولاية قالمة، نهار اليوم الاثنين، أن مصالحها لقوات فرقة البحث والتدخل، تمكنت في عمليتين اثنتين متفرقتين، من حجز ما لايقل عن 16476 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، دون رخصة، التي كانت بحوزة ستينيين على متن مركبة سياحية وشاحنة من الحجم الكبير، وهي بصدد النقل والتوزيع للبيع دون رخصة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن كمية المشروبات الكحولية الأولى حجزت عند المخرج الشرقي لمدينة قالمة، على مستوى الطريق الولائي المؤدي إلى بلدية عين العربي.

وقد تمثلت هذه الكمية في 1776 وحدة كحول من مختلف الأنواع والأحجام، التي كانت بحوزة شخص يبلغ 60 سنة، وهو على متن مركبة سياحية، وأنّ كمية الخمور المحجوزة، كانت موجهة للبيع دون رخصة مثلما أضافت.

وفي عملية ثانية منفصلة ، تمكنت مصالح قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل، على مستوى الحاجز الأمني على الطريق الوطني 20 جهة قسنطينة، بالمدخل الغربي لمدينة قالمة، تمكنت من حجز كمية ثانية من المشروبات الكحولية بدون رخصة، قدّرتها مصالح الخلية بـ 14700 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، التي كانت على متن شاحنة من الحجم الكبير، لشخص يبلغ 66 سنة مقيم بولاية أم البواقي.

وقد تمّ حجز الكميتين وتوجيهها إلى المصالح المختصة، كما قُدّم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية بقالمة عن فعل "نقل وتوزيع مشروبات كحولية، بغرض عرضها للبيع دون رخصة ".