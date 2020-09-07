أعلنت ادارة نادي الشباب السعودي اليوم الاثنين موافقتها على طلب مدافعها الدولي الجزائري جمال بن العمري بفسخ العقد الذي يربطه بالنادي الناشط في البطولة السعودية الممتازة لكرة القدم.

وجاء في بيان رسمي نشره النادي السعودي على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي : " وافقت ادارة نادي الشباب السعودي على الطلب المقدم من اللاعب الجزائري جمال بن العمري بإلغاء عقده من الفريق بموجب الخطاب الرسمي المستلم في تاريخ الفاتح سبتمبر 2020 على ان يلتزم اللاعب بدفع المبلغ الموضح بخطابه لصالح النادي.

كما اشعرت دارة الفريق الاتحادي السعودي لكرة القدم و اللاعب بقرار الموافقة على الغاء العقد."

و حسب نفس المصدر تعتزم ادارة نادي الشباب السعودي خلال الايام المقبلة "بكشف جميع الملابسات حولة قضية اللاعب مع الشباب و التي قادت الادارة للموافقة على الغاء عقد اللاعب".

وكانت ادارة النادي السعودي هددت في أوت الفارط المدافع الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، بتسليط عقوبات، بسبب تغيبه عن مطار الجزائر الدولي، من أجل السفر عبر رحلة خاصة إلى العربية السعودية.

ونشر نادي الشباب بيانا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تخلف لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف الجزائري، جمال الدين بن العمري، عن الحضور لموعد رحلة الطيران الخاصة من الجزائر إلى السعودية والتي تم تأمينها بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة".

وأضاف البيان: "تؤكد إدارة نادي الشباب أنها ستطبق اللوائح الانضباطية بحق اللاعب وذلك بما يتوافق مع كافة الإجراءات النظامية".

وكان مبرمجا أن يتنقل رفقة زميله بالمنتخب الجزائري و وسط ميدان نادي أهلي جدة، يوسف بلايلي، الذي تغيب أيضا عن موعد رحلته يوم الأربعاء.

وعلى غرار نظيرتها في الشباب، أكدت الإدارة الأهلاوية أنها ستتخذ كافة الإجراءات الانضباطية والنظامية اللازمة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.