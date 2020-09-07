سجل المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، هدفه الثاني مع نادي السد القطري، الذي سحق مضيفه نادي السيلية بنتيجة عريضة (5-1)، اليوم الاثنين, لحساب الجولة الثانية من بطولة نجوم قطر لكرة القدم.

و وقع بونجاح الهدف الثالث لتشكيلة "الزعيم" عند الدقيقة (59), حينما استلم تمريرة من زميله الإسباني كازورلا، ليتوغل داخل منطقة العمليات وبقذفة يسارية يهز الشباك.

وبهذا يضيف قلب هجوم "الخُضر" الهدف الثاني الي رصيده، بعدما افتتح إبن مدينة وهران، عداده التهديفي للموسم الجديد ضد الخريطيات، الخميس الفارط.

وعلى أرضية ميدان ملعب "الجوهرة" الجديد، أحد ملاعب كأس العالم 2022، افتتح قائد السد حسن الهيدوس بوابة التهديف (د 7)، ليضيف الوافد الجديد كازورلا الثاني من ركلة جزاء (د 30)، قبل أن يقلّص مجدي الصديق النتيجة لنادي السيلية بهدف جاء في الدقيقة (41).

وفي المرحلة الثانية، بونجاح أضاف الثالث، بينما سجل كل من نام تايهي (د 82) وأحمد بدر (د 88)، الهدفين الرابع والخامس تواليا.

وبفضل فوزين عريضين وبنفس النتيجة (5-1)، يحتل نادي السد طليعة جدول ترتيب بطولة نجوم قطر بمجموع 6 نقاط، في انتظار بقية مقابلات الجوة الثانية.

بالمقابل يقبع نادي السيلية بقيادة المدافع الدولي الجزائري السابق، نذير بلحاج، في مؤخرة سلم الترتيب بدون رصيد، إثر هزيمتين متتاليتين.