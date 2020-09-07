أفادت مطعيات نشرت يوم الاثنين أن صادرات صناعة السيارات التركية ظلت عند 1.5 مليار دولار (11 مليار ليرة تركية) في أوت.



وبحسب بيان صادر عن رابطة مصدري صناعة السيارات في أولوداغ، فإن تفشي فيروس كورونا أثر على صادرات صناعة السيارات في تركيا وكذلك أنشطة الصيانة والإصلاح في المصانع.



وتسببت هذه العوامل في انخفاض صادرات شهر أوت بنسبة 11٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وتحتل صناعة السيارات المرتبة الثانية في صادرات تركيا بحصة 12٪. وبلغت صادرات القطاع خلال الفترة من جانفي إلى جويلية 14.5 مليار دولار.



وبلغ إجمالي صادرات صناعة توريد السيارات 729 مليون دولار بواقع 406 ملايين دولار في سيارات الركاب، و 237 مليون دولار في مركبات الشحن (المركبات المستخدمة لنقل البضائع) و 79 مليون دولار للحافلات الصغيرة والمتوسطة.



وتسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض مفاجئ في النشاط وتوقف الإنتاج، مما وجه ضربة قوية لسوق السيارات، خاصة في مارس وأفريل.