تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن أجرت السعودية أعمق تخفيضات شهرية للأسعار في خمسة أشهر للشحنات إلى آسيا بينما تلقي الضبابية التي تحيط بالطلب الصيني بظلالها على تعافي السوق.



وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 65 سنتا، أو 1.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 42.01 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 41.51 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الثلاثين من جويلية.



ونزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا، أو 1.76 بالمئة، إلى 39.07 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 38.55 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ العاشر من جويلية.



وأجرت السعودية أكبر خفض منذ ماي في سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر من الخام العربي الخفيف الذي تبيعه إلى آسيا.