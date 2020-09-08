تسببت الأمطار التي تساقطت بغزارة صباح اليوم على العاصمة، في توقف تام لحركة السير عبر عدة محاور.

وغمرت المياه عدة أنفاق ومنازل وسيارات عبر العديد من الأحياء بعد تساقط مستمر لكميات معتبرة من الأمطار طيلة نصف ساعة.

وشهدت شوارع الجزائر العاصمة غلقا وتوقفا تاما لحركة المرور بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة، حيث اجتاحت شارع المعدومين بحي العناصر سيولا جارفة تسببت في خسائر مادية حسب ما لوحظ.

وقال المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، أن العاصمة التي شهدت اضطرابا في حركة السير بسبب ارتفاع منسوب المياه وتراكمها خاصة على مستوى بعض مداخل العاصمة المهمة منها مدخل ميناء الجزائر، وكذا داخل النفق بالقرب من مستشفى عين النعجة، بالإضافة إلى موقف الحافلات بأودان وسط الجزائر.

وأضاف برناوي أنه تم تسجيل انهيار جزئي للجدار الخارجي للسفارة الفرنسية بحيدرة والذي أدى إلى الغلق التام للطريق، بالإضافة إلى تعطل حركة السير على مستوى نفق حيدرة الرابط بالطريق الإجتنابي بسبب انسداده بمياه الأمطار.

كما شهدت بعض البلديات الواقعة في المنخفضات ارتفاعا في منسوب المياه وصل إلى أكثر من 50 سم، وأدى تسرب مياه الأمطار وتراكمها إلى تسجيل سقوط بعض الأشجار في حي 800 مسكن و1200 مسكن بولاية بومرداس، كذلك في ولاية خنشلة أين غمرت مياه الأمطار أكثر 30 منزلا، كما تم تسجيل وفاة طفل (08 سنوات)، جرفته سيول الوادي على مستوى بلدية عين البيضاء حريش بولاية ميلة، بالإضافة إلى ولايات البليدة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدة التي تسببت بها الأمطار في غلق العديد الطرقات.