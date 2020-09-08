يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة، اليوم الثلاثاء، على 22 ولاية.

وأوضح المصدر في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة ستستمر في التساقط إلى غاية السادسة مساء، (18:00) على ولايات تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، المسيلة، برج بوعريريج، ميلة، سطيف، باتنة، قسنطينة، ڨالمة، أم البواقي، سوق اهراس، تبسة، خنشلة، بالإضافة إلى عنابة، والطارف.

وأشارت النشرية، إلى أن كميات الأمطار المتساقطة ستتراوح بين 30 إلى 40 ملم محليا.