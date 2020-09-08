أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك ـ V " المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان أصدره مساء أمس الإثنين: "خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد سبوتنيك V، الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام".

وأضاف بيان وزارة الصحة أنه "من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية".