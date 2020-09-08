ينظر مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، في طلب استئناف حكم السجن بثلاث سنوات الصادر في حق الصحافي خالد درارني، الذي تحول إلى رمز للكفاح من أجل حرية الصحافة.

وتجري جلسة الاستئناف عبر الفيديو بين مجلس قضاء الجزائر وسجن القليعة حيث يقبع درارني منذ 29 مارس. وفي 10 أوت الماضي صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 50 ألف دينار بحق درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

ودرارني متابع بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته يوم 7 مارس الماضي في العاصمة تظاهرة للحراك الشعبي.