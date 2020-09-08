أكدت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي جدة السعودي، لديه اتجاه نحو بيع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" أن الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي لضم بلايلي حتى الآن، ولكن في حالة تلقي عرض ذي مردود مالي جيد، فإن الإدارة لن تتردد في بيع عقده.

يأتي ذلك في ظل وصول بلايلي والأهلي إلى طريق مسدود، حيث يرفض اللاعب الحضور للأهلي وتغيبه عن التدريبات، رغم توفير طائرة خاصة لنقله، برفقة لاعبين جزائريين آخرين، من الجزائر إلى المملكة، في وقت سابق، وينتهي عقد بلايلي مع الأهلي في 2022.