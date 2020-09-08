هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع اقتراب موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها.

وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأمريكية.

وكشفت تحليلات لـ "رويترز" ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في 22 من بين 50 ولاية أمريكية، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، والتي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فصل الصيف. في الوقت ذاته ترتفع بشدة الحالات في الهند وبريطانيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو ما يعادل ثلاثة بالمائة تقريبا إلى 38.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، لتلحق بانخفاض في أسعار برنت أثناء الليل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 41.86 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.5 بالمائة أمس الإثنين.

وتراجع برنت الإثنين بعد أن خفضت أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر، ما يعتبر مؤشرا على أن نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وانخفض خام غرب تكساس وبرنت دون نطاقات قبعا فيها طوال أوت، فيما تراجع خام غرب تكساس حاليا عن 40 دولارا بعد أن كان يُتداول عند نحو 42 دولارا لمعظم الشهر. وانخفض برنت من نحو 45 دولارا. وكانت السوق تتلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي والذي انتعش على نحو طفيف منذ ذلك الحين.