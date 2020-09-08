كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن المركز الذي سيحتله الأرجنتيني ليونيل ميسي، في خطة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الهولندي سيعتمد خطة 4-2-3-1، وفقا لمصادر من غرفة ملابس برشلونة.

وأوضحت أن ميسي سيشغل مركز الجناح الأيمن الوهمي، حيث إنه سيبدأ بالتواجد جهة اليمين، ثم سيتحرك بحرية للأمام وفي العمق، مع تحريره من الأدوار الدفاعية.

وذكرت أنه في المقابل سيعتمد كومان في الجهة اليسرى على جناح حقيقي لفتح الملعب، مثل عثمان ديمبلي، أو أنسو فاتي، أو فرانسيسكو ترينكاو.

وسيشارك ميسي مع برشلونة في مباراة ودية، السبت المقبل، خلال الظهور الأول لكومان.