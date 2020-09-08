أدانت محكمة البويرة اليوم الثلاثاء، قسم الجنح "معتقل الرأي "عادل شيبان الذي ينحدر من بلدية الشرفة بدائرة مشدالة شرق مقر ولاية البويرة، بعقوبة السجن لستة أشهر منها ثلاثة نافذة وثلاثة أخرى موقوفة النفاذ.

وتم توقيف عادل شيبان فجر الجمعة 26 جوان 2020 ، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة البويرة يوم الأحد 28 جوان 2020 ، ليقدم ملفه أمام قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق.

وبعد نهاية مرحلة التحقيق وجهت لعادل شيبان خمس تهم تتعلق بجنح القذف وإهانة هيئة نظامية وجنحة إهانة رئيس الجمهورية و نشر أخبار كاذبة أين تم البت في ملفه أمام قسم الجنح لمحكمة البويرة، حيث التمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذة و 200 ألف غرامة ليصدر الحكم اليوم بالسجن ستة أشهر منها ثلاثة نافذة وثلاثة موقوفة النفاذ.