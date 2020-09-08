توفي شاب يبلغ من العمر 37 سنة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل ورشة بناء بمشروع عدل الواقع بحي حركات بالبويرة.

وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فإنه في حدود الساعة 10 و44 دقيقة تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بحركات من أجل نقل مصاب نجم عن سقوط من عمارة في طور الانجاز والمخصصة لبناء سكنات عدل بمنطقة حي حركات بالمخرج الغربي لمقر ولاية البويرة.

الضحية (ع .م) يبلغ من العمر 37 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان. تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية لمستشفى البويرة.

وللإشارة فإنها الحادثة الثانية التي تسلجها مصالح الحماية المدنية في أقل من 48 ساعة بعد حادثة بشلول ما يطرح تساؤلات عن ما مدى احترام إجراءات الوقاية والسلامة من الحوادث في المنشآت والمناطق الصناعية.