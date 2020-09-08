شب حريق بالمنطقة المخصصة لتخزين نفايات الحديد بمركب الحديد والصلب "توسيالي" الواقع بدائرة بطيوة (ولاية وهران) دون تسجيل خسائر بشرية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال لذات المركب.

ويعود سبب اندلاع الحريق، الذي شب أمس الإثنين، إلى شرارات ناتجة عن احتكاكات خردة الحديد أثناء معالجتها وتحويلها والتي أشعلت مواد كيميائية كالزيت وبفعل الرياح انتشر الحريق في المنطقة المخصصة لتخزين نفايات الحديد المتربعة على مساحة 1000 متر مربع.

وقد تدخل أعوان النظافة والأمن والبيئة التابعين للمركب مدعومين بأعوان الحماية المدنية لعين البية (دائرة بطيوة) لإخماد الحريق، الذي تمت السيطرة عليه في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين.

ومن جهتها، أشارت مصالح الحماية المدنية إلى أنها سخرت أثناء تدخلها 15 آلية إطفاء بمختلف الأنواع و4 سيارات اتصال وسيارتي إسعاف إضافة إلى 85 عونا بمختلف الرتب. وواصل أعوان النظافة والأمن والبيئة التابعين لمركب الحديد والصلب "توسيالي" عملية تبريد الحديد الساخن لتجنب أي شرارة أخرى.