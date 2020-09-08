قام والي ولاية العاصمة، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمعاينة حجم الخسائر المادية التي سببتها الأمطار الغزيرة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان لمصالح الولاية نشرته على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن والي الولاية، يوسف شرفة قام صبيحة اليوم، بزيارة تفقد إلى المقاطعة الإدارية لحسين داي.

وجاءت هذه الزيارة، للإطلاع ومعاينة حجم الخسائر التي تسببتها الأمطار الغزيرة المتساقطة خلال 24 ساعة الأخيرة.

أين تم تسجيل انهيار أرضي بحي وادي كنيس ببلدية حسين داي، بسبب انفجار الأنبوب الجامع للمياه والبالغ طوله أكثر من مترين من جراء الضغط العالي للمياه.

ووقف الوالي رفقة وزير الموارد المائية أرزقي براقي والوالي المنتدب لحسين داي دلفي يزيد ومدير الموارد المائية لولاية الجزائر، على حجم الخسائر، كما شدد والي العاصمة على الانطلاق الفوري لأشغال الإصلاح، وتسريع وتيرتها من طرف شركة كوسيدار مع جمع كل مخلفات الانهيار والردوم.



وتم تسخير كل العتاد والفرق اللازمة لجمع الأتربة والمخلفات، من طرف المؤسسات العمومية الولائية ومصالح البلدية .