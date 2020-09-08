تواصل مصالح الحماية المدنية عمليات التدخل لإعادة فتح الطرق المقطوعة والأنفاق التي غمرتها مياه الأمطار جراء التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى المكلف بالإعلام بالمديرية الجهوية للحماية المدنية، الملازم الأول خالد بن خلف الله.

وأوضح ذات المتحدث، أن فرق الحماية المدنية تواصل تدخلها على مستوى 10 نقاط موزعة على كل من بلديات سيدي امحمد، بئر مراد رايس، جسر قسنطينة، الشراڨة وحسين داي من أجل إعادة فتح الطرقات والأنفاق التي غمرتها مياه الأمطار المتهاطلة على الجزائر العاصمة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، ما تسبب في اختناق مروري على مستوى العديد من المسالك.

وأضاف إن مصالح الحماية المدنية لم تسجل، لحد الآن، أي خسائر بشرية أو مادية، لاسيما عبر البلديات التي تحصي مباني قديمة. وفي ولاية ميلة، تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي أم الشرك بالمكان المسمى مشتة تسويس، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى فرجيوة.

وتم بولاية أم البواقي إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متن شاحنة علقت بمياه الأمطار داخل النفق بمدخل المدينة، بينما تم بولاية باتنة إخراج 3 سيارات غمرتها مياه الأمطار أيضا دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما جاء في بيان الحالة العامة للمديرية العامة للحماية المدنية.