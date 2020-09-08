التحق حارس المرمى الدولي عبد القادر صالحي، اليوم الثلاثاء، في صفقة انتقال حر بصفوف فريق مولودية الجزائر، حسب ما أفاده النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "فايسبوك".

ويعتبر صالحي (27 سنة)، الذي فسخ عقده مع شبيبة القبائل في نهاية مرحلة الذهاب من بطولة الموسم المنصرم، ثالث مستقدم في صفوف فريق مولودية الجزائر في مرحلة الانتقالات الحالية، بعد كل من المدافع المركزي مراد حداد الوافد من شباب بسكرة ولاعب وسط الميدان السابق لوفاق سطيف الإيفواري إيسلا داودي ديوموندي.

وبالمقابل، سرّح فريق مولودية الجزائر العناصر التي لم يتمّ تجديد عقودها على غرار كل من المهاجم هشام نقاش ولاعب وسط الميدان الهجومي وليد درارجة، اللذان التحقا بصفوف مولودية وهران، وبالمقابل يفترض أن يواصل المدافع عبد الرحمان حشود وصانع الألعاب عبد الرحمان بورديم المنتهي عقدهما مع الفريق، مسيرتهما مع النادي العاصمي، إلا إذا حدث طارئ في آخر لحظة.

وبالإضافة إلى تدعيم الفريق بأسماء جديدة، قامت إدارة الفريق بترقية عدد من لاعبي قسم الرديف، إلى الفريق الأول بغية تحصين صفوف هذا الأخير الذي سيتنافس موسم (2020 /2021) على عدة جبهات، وهو الموسم المتزامن مع الذكرى المئوية لإنشاء عميد الأندية الجزائرية.

ومعلوم أنّ فترة الانتقالات، كانت قد انطلقت رسميا يوم 5 من شهر أوت المنصرم وتستمر لغاية 27 أكتوبر المقبل، فيما لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ انطلاق الموسم الرياضي 2020/2021.

وأنهى فريق مولودية الجزائر موسم 2019/2020 الذي توقف بشكل كلي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19"، في المركز الثاني في الترتيب العام الذي أعدته رابطة كرة القدم المحترفة، بالاعتماد على قاعدة معامل النقاط المحصل عليها في المقابلات الملعوبة.