وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على عدة اتفاقات مع مؤسسات جزائرية لتطوير حقول غازية و نفطية.

و أسندت شركة سوناطراك لست مؤسسات جزائرية انجاز شبكات تجميع وخطوط شحن على مسافة تفوق 700 كم في إطار مشروع تطوير الحقول الغازية في جنوب غرب الوطن.

وسيسمح المشروع فور الانتهاء من تجسيده بضمان زيادة في إنتاج الغاز تقدر بـ11 مليون متر مكعب يوميا في آفاق 2022، حسب مسؤولي المجمع.

كما وقعت شركة سوناطراك على عقد مع مؤسسات محلية لتطوير حقول نفطية غرب توات-المرحلة 2. وسيمكن المشروع من تزويد مصفاة أدرار بما يعادل 6.000 برميل يوميا من النفط الخام قبل 2022.

وتندرج هذه العقود التي تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 67 مليار دينار في إطار ترقية أداة الإنتاج الوطنية وستسمح بتوفير نحو 3.000 منصب شغل، حسب المعلومات المقدمة خلال حفل التوقيع الذي جرى بمقر مجمع سوناطراك بحضور الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار ومسؤولي المؤسسات الموقعة وإطارات القطاع.