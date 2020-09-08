أعراض سن اليأس عند المرأة، أو ما يسمى بـ"انقطاع الطمث"، أي توقف الدورة الشهرية، قد تكون مزعجة جداً لدى فئة كبيرة من النساء، علماً بأنّ انقطاع الطمث هو عملية حيوية طبيعية، ويمكن حدوثها في عمر 40 أو 50 عاماً، إلا أنّ متوسط العمر هو 51 عاماً.

قد تواجهين في فترة سن اليأس العلامات والأعراض التالية:

توقف الدورة الشهرية لعام كامل - الهبّات الساخنة - القشعريرة - التعرق أثناء الليل - اضطرابات في النوم - تغيّرات في الحالة المزاجية - زيادة الوزن وتباطؤ عملية الأيض ترقق الشعر وجفاف الجلد. علماً بأنّ الأعراض تختلف بين امرأة وأخرى.

المخاطر الصحية التي تحملها فترة سن اليأس بعد انقطاع الطمث، يزيد خطر الإصابة بحالات صحية معينة، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية، عندما تنخفض مستويات هرمون الإستروجين، يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

تُعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة عند النساء والرجال على حد سواء، لذلك من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول وجبات صحية والحفاظ على الوزن الطبيعي.

استشيري طبيبكِ حول كيفية حماية قلبكِ، عبر تقليل مستويات الكولسترول أو ضغط الدم إذا كانت مرتفعة لديك.

هشاشة العظام: خلال السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث، قد يتم فقدان كثافة العظام بوتيرة سريعة، مما يزيد من خطر إصابتكِ بهشاشة العظام وتعرضكِ للكسور في العمود الفقري والوركين والمعصمين.

سلس البول: عندما تفقد أنسجة المهبل ومجرى البول المرونة، فقد تشعرين برغبة متكررة ومفاجئة وقوية للتبول، متبوعة بخروج غير مقصود للبول، أو خروج البول عند السعال أو الضحك أو رفع الأشياء (سلس البول الإجهادي). وقد تكونين مُصابة بالتهابات المسالك البولية في كثير من الأحيان.

يمكن أن تساعد تقوية عضلات قاع الحوض، من خلال تمارين كيغل واستخدام الإستروجين المهبلي الموضعي، على تخفيف أعراض سلس البول، وقد يكون العلاج بالهرمونات أيضاً خياراً فعالاً.

زيادة الوزن: قد يتعرّض كثير من النساء إلى زيادة الوزن خلال فترة الانتقال إلى فترة انقطاع الطمث وبعدها، بسبب بطء عملية الأيض.

قد تحتاجين إلى تناول كميات أقل من الطعام، بالإضافة إلى ممارسة المزيد من التمارين الرياضية؛ من أجل الحفاظ على وزن صحي.