صرح مدير مركز "غامالي"، ألكسندر غينتسبيرغ، اليوم الثلاثاء، أن المركز يقوم بإنتاج الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك ـ V" للاستخدام المدني، وأن كل دفعة من اللقاح يجب أن تمر عبر هيئة الرقابة الصحية "روسزدرافنادزور".

وقال غينسبرغ، لوكالة "سبوتنيك" الروسية : "الآن يتم العمل على الدفعة الثانية، وهي تخضع للرقابة في هيئة الرقابة الصحية "روسزدرافنادزور". وإن هيئة الرقابة الصحية تتحكم بكل دفعة منها".

وفي وقت سابق، ذكر أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، التي طورها مركز "غامالي" ، تم إطلاقها للاستخدام المدني.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.